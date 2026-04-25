【SPA!デジタル写真集 小池里奈「あなたのページをめくる」】 発売中 価格：1,100円 【拡大画像へ】 扶桑社は、発売中の写真集「SPA!デジタル写真集 小池里奈『あなたのページをめくる』」の誌面カットを一部公開した。 本書は役者、グラビア、バラエティと多岐にわたり活躍し、とちぎ未来大使、小山評定ふるさと大使を務める小池里奈さんの写真集。ふらっと立ち