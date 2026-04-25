2026年のゴールデンウィーク（4月24日〜5月6日）に合わせ、お台場が“肉の聖地”に変わります。2026年4月29日(水)〜5月10日(日)までの12日間、「肉フェス 2026 TOKYO JAPAN Premium20」が開催されます。z全国から選び抜かれた名店20店舗が集結し、完全オリジナルの肉料理やスイーツなど40種類以上が提供されます。今年はワンちゃん同伴エリアの拡充やキッズ用エアー遊具、行列に並ばずにテーブルに運んでくれる「プレミアムラウン