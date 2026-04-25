4月25日（現地時間24日）、ウェスタン・カンファレンスでは八村塁所属のロサンゼルス・レイカーズが敵地のトヨタ・センターに乗り込み、ヒューストン・ロケッツとの「NBAプレーオフ2026」1回戦に臨んだ。 2連勝のレイカーズはルーク・ケナード、マーカス・スマート、レブロン・ジェームズ、八村、ディアンドレ・エイトンが先発に名を連ねた。 オӦ