ク・ギョファンの最新作『誰だって無価値な自分と闘っている』がNetflixで独占配信された。映画監督を志して奮闘するも、20年経っても自分だけが下積み生活から抜け出せず、かつては同じスタートラインに立っていたはずの映画仲間たちからも疎まれるようになってしまったファン・ドンマン（ク・ギョファン）。監督デビューを果たした友人たちの前では虚勢を張る一方、日の目を見ないシナリオを大事に抱え、うまくい