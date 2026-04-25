矢野顕子が、ニューアルバム『生きものたちへ』を7月22日にリリース。また、細野晴臣を迎えた新曲「海男と瑠璃亜 feat. 細野晴臣」を5月6日に先行配信する。 （関連：矢野顕子が『さとがえるコンサート』で紡いだ豊かな時間30年分の物語、“おくりもの”を授かった一夜に） 本作は、NHK Eテレ『ねほりんぱほりん』のテーマソングとして書き下ろした「生きものたちへ」や、野球をテーマに独