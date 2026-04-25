めずらしい頭の模様を持つ「磯辺海苔男（いそべのりお）くん」（⇒次へ）【画像を見る】「頭に海苔のってます？え、子どもたちも…！？」ネコちゃんのちょっとした仕草や見た目に、思わず目が留まってしまうことってありますよね。とある白ネコの頭にあるワンポイントと、その子どもの様子がInstagramで注目を集めています。一度見たら忘れられない、その模様とは？■頭に海苔模様がある白ネコ。子どもたちは…？白ネコの“磯辺海