帯状疱疹は初期症状を見逃すと、重症化や合併症のリスクが高まります。特に顔や目の周囲に症状が出た場合は注意が必要です。早期に適切な治療を受けることで、後遺症の予防につながります。ここでは重症化しやすいケースや早期治療の重要性について解説します。 監修医師：高藤 円香（医師） 防衛医科大学校卒業 / 現在は自衛隊阪神病院勤務 / 専門は皮膚科 帯状疱疹の初期症状と合併症のリスク 帯状疱疹の初期症状