自宅でできる妊娠前のケアについて気になっている人も多いのではないでしょうか。「はやしARTクリニック半蔵門」の林先生に、自宅でできる妊娠前のケアについて詳しく解説していただきました。 監修医師：林 裕子（はやしARTクリニック半蔵門） 早稲田大学第一文学部卒業、名古屋市立大学医学部卒業、名古屋市立大学大学院医学研究科修了。その後、名古屋市立大学産科婦人科学教室、東邦大学産科婦人科学講座で経験を積む