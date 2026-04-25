昨今感染者の報告が相次ぐ麻しん（はしか）。国立健康危機管理研究機構（JIHS）は4月20日、国内で麻しんの報告数が前年より増加しており、注意が必要な状況であると発表しました。4月15日時点の報告数は299例にのぼり、前年の同時期と比べて約3.8倍にまで増加しています。この理由やこれ以上の感染拡大を防ぐために一人ひとりが意識したい点について吉野先生に聞きました。 監修医師：吉野 友祐（医師） 広島大学医学部卒業。