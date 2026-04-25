開催：2026.4.25 会場：グローブライフ・フィールド 結果：[レンジャーズ] 1 - 8 [アスレチックス] MLBの試合が25日に行われ、グローブライフ・フィールドでレンジャーズとアスレチックスが対戦した。 レンジャーズの先発投手はネーサン・イオバルディ、対するアスレチックスの先発投手はルイス・セベリーノで試合は開始した。 1回表、1番 ニック・カーツ 初球