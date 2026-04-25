誰にでも、心に残る大切な1台があるはず。 このコーナーでは、皆さんの思い出に残っているカメラのお話を募集します。初めて買ったカメラ、印象的なシーンを撮ったカメラなど、心の中にある大事なカメラの話を聞かせてください。 投稿者 武石修さん（フリーランスライター/フォトグラファー） 製品名 キヤノン EOS 5D Mark II 使用期間 2009年3月14日～現在