開催：2026.4.25 会場：ブッシュ・スタジアム 結果：[カージナルス] 2 - 3 [マリナーズ] MLBの試合が25日に行われ、ブッシュ・スタジアムでカージナルスとマリナーズが対戦した。 カージナルスの先発投手はニール・パランテ、対するマリナーズの先発投手はジョージ・カービーで試合は開始した。 2回表、8番 コール・ヤング 初球を打ってセンターへ