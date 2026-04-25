午後のどんよりフェイスを復活させるには、フレッシュ感が伝わりやすい「唇」にツヤを宿すのがベストアプローチではないでしょうか？しなやかさを取り戻す保湿力、つやめきの立体感、着飾りすぎない血色--おまけに軽やかでいられるなんて。カサつく唇をつややかに引き立て、さらにはリップグロスに対する苦手意識までも解消してくれる、午後のレスキューコスメを見つけました。■砂漠唇へうるおいとツヤが生み出す透明感をON唇をマ