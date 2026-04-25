ここ数年で進化を重ね、コンシーラーはサブ扱いがもったいない存在に。クマやシミをカバーする定番の使い方だけではなく、カラーコントロール力を生かして大胆に使う「仕込みコンシーラー」が今っぽい使い方です。透明感盛りとトーンアップを目指しながら、素肌に擬態させるナチュラルさを失わない。そんな仕込みコンシーラーとして使えるアイテムを2つピックアップしました。■自然なブライトスキンに引き立てる万能ベージュ80%も