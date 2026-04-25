コモを率いるセスク・ファブレガス監督が、チェルシーから関心が寄せられていることに言及した。24日、イギリス紙『イブニング・スタンダード』が伝えている。チェルシーは1912年11月以来、114年ぶりにリーグ戦5試合連続無得点で5連敗を喫したこともあり、22日に今年1月から指揮を執っていたリアム・ロシニアー監督を解任した。エンツォ・マレスカ元監督が解任された後にも暫定監督を務めたコーチのカラム・マクファーレン氏