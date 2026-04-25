ドウシシャは4月下旬に、サンリオのキャラクター「ハローキティ」と「クロミ」をデザインした扇風機「3WAY大風量ハンディファン」を、公式オンラインショップ「ドウシシャマルシェ」などで発売する。カラーは、ハローキティ、クロミの2色。価格は3980円。●高速モーター搭載でしっかり涼しい大風量設計「3WAY大風量ハンディファン」は、ハンディ・首かけ・卓上の、3通りの使い方が可能なハンディファン。高速モーターの採用