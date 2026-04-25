データサイト『OPTA』がFIFAワールドカップ2026に出場する各国の優勝確率を紹介している。6月11日に開幕するFIFAワールドカップ2026は、初となるアメリカ・カナダ・メキシコによる3カ国共催となり、出場国も「32」から「48」へと大幅に増加し、史上最大規模で開催される。開幕まで48日となったなか、『OPTA』は各国の優勝確率を紹介。1位はスペイン代表の16.3％で、2位はFIFAランキングで首位に立つフランス代表の12.4％、3