［J１百年構想リーグ第12節］柏 ０−１ 鹿島／４月24日／三協フロンテア柏スタジアムリカルド・ロドリゲス監督体制１年目の2025シーズンは、最終節までJ１タイトル争いを演じた柏レイソル。26年のJ１百年構想リーグでもEASTで上位争いをリードすると目されたが、開幕から波に乗れず、まさかの下位低迷を強いられている。３月から４月頭にかけて３連勝（７節・浦和レッズ戦のPK戦勝ちを含む）と息を吹き返したかに見えたが、10