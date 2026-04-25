ホワイトソックスの村上宗隆内野手は24日（日本時間25日）、本拠地レートフィールドでのナショナルズ戦に「3番一塁」で先発出場。4回の第2打席で2試合ぶりの今季11号を放つなど、3打数1安打1四球でチームの勝利に貢献した。 ■5戦連発後も、止まらぬアーチ量産 1点ビハインド迎えた4回表の第2打席、村上は元巨人マイルズ・マイコラス投手の4球目チェンジアップにやや泳ぎながらも上手くバットを合わせ