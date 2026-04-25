リニューアルオープン後初めての週末を迎えた呉市の大和ミュージアムには全国から多くの人が訪れています。午前9時の開館前から約200人が列をつくった「大和ミュージアム」。1年2か月の改修工事を終え、23日、リニューアルオープンしました。全国から多くの人が訪れており、新たに導入されたデジタルコンテンツなどを通して戦艦大和の歴史について理解を深めていました。■来館者「大和の図面