山口県下関市でバイクと車が絡む事故があり、バイクを運転していた人が意識不明の重体となっています。警察によりますと25日午前10時半ごろ、事故を目撃した人から「車とバイクの事故でバイクの人がぐったりしている」と110番通報がありました。大型のバイクに乗っていた人は意識がない状態で病院に搬送されています。車を運転していた人もけがの程度は分かっていませんが病院に搬送されています。現場は下関市豊田町八道の市道で