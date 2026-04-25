EXILE AKIRAの妻で台湾人俳優・トップモデルの林志玲（リン・チーリン／51）が23日、自身のインスタグラムを更新。春らしいミニ丈ワンピースをまとった近影を披露し、美麗なショットに反響が寄せられている。【写真】春らしいミニ丈ワンピース姿で美脚スラリ！51歳・リン・チーリンの近影投稿では、春らしさを感じた日であったことを報告し、緑豊かな広場でくつろぐ様子を紹介。淡いピンクのワンピースをまとった爽やかなスタ