カゴメ（名古屋市）は、「Beyond オレンジを使っていないオレンジ味の100％ジュース」を、2026年3月10日に全国で発売した。発売日には、期間限定ショップ「なになに味？JUICE STAND」を東京・渋谷にオープン。発表資料によると、3月15日までの開催中に約1万人が訪れた。「黄にんじん」をベース「Beyond オレンジを使っていないオレンジ味の100％ジュース」は、ニュージーランド産の「黄にんじん」を使用。フルーツのような自然な甘