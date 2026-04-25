世界的ラグジュアリーブランド「シャネル」による映画支援プロジェクト「CHANEL AND CINEMA - TOKYO LIGHTS」のアワードセレモニーが4月23日、東京・銀座のシャネル・ネクサス・ホールで開催された。【画像】アワードセレモニーそのほかの写真同プロジェクトは、日本映画界をけん引する是枝裕和監督とともに、次世代の映像作家育成を目的に2024年に始動。是枝監督をはじめ、シャネル アンバサダーのティルダ・スウィントンや、