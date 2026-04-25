7人組グループ・なにわ男子が出演する25日放送のテレビ朝日系『なにわ男子の逆転男子』（毎週土曜 後3：30）では、大好評企画「休みになったらどこへ行く？」の第4弾、道枝駿佑編を届ける。放送終了後からは、TELASA（テラサ）オリジナルコンテンツとして、3月14日に放送された第3弾、長尾謙杜編の未公開シーンも配信される。【写真】笑顔がかわいい！車の後部座席に乗る長尾謙杜「なにわ男子メンバーはある日突然、仕事が休み