6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOORの日本初・冠トークバラエティ『BOYNEXTDOOR トモダチベース』（日本テレビ／毎週土曜後2：30〜※全8回）第3回が、きょう25日に放送される。オリコンニュースは、日本で行われた番組収録に独占密着した。【番組カット】ゲームも本気！真剣な表情のBOYNEXTDOORら2023年にHYBE MUSIC GROUPレーベルのKOZ ENTERTAINMENTからデビューしたBOYNEXTDOORは、24年には日本デビューも果たし、親しみや