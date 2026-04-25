アニメ『プリキュア』（ABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜前8：30）シリーズの新作となる第23作目『名探偵プリキュア！』（たんプリ）第13話のあらすじ＆先行場面カットが公開された。【画像】姿が激変したポチタン！公開された『たんプリ』場面カット26日放送の第13話「名探偵VS怪盗」は、商店街のファミレスで、5歳の男の子・れいじが大切にしていたロボットの人形がなくなったと聞き、人形を探すあんなとみくる。ふたりが