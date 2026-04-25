フジテレビでは26日、『千鳥の鬼レンチャン◆第2回腕相撲トーナメント！芸能界最強の力自慢は誰だ？』（後7：00）を放送する。今回は、以前好評を博した「腕相撲トーナメント」の第２弾を開催。前回、圧倒的な強さで初代王者に輝いたボビー・オロゴンを筆頭に、腕自慢の猛者たちが一堂に会する。今回はさらなる高みを目指し、体重90kgを境に「中量級」と「重量級」に分かれ、2つの頂点を決定する。肉体とプライドがぶつかり合う