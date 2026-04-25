クラウドファンディングから始まり、全国30館で2024年に公開され話題となった『追想ジャーニー リエナクト』の監督・谷健二の最新作の映画『DOPPEL』が4月17日からシネマート新宿で上映中。当初は、17日から23日の期間、1日1回、1週間限定上映を予定していたが、SNSでの反響や物語の考察性が広がり、来場者数は約900人を記録。これを受け、上映期間を30日までの1週間延長が決定した。最終日となる4月30日には、メインキャストの