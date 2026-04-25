お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春（50）が25日放送のMCを務めるフジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜前11・00）にゲスト出演。後輩人気お笑い芸人を「ファン」だと語る場面があった。この日のゲストはお笑いトリオ「ロバート」の秋山竜次。ナレーションでは庄司にとって所属する吉本興業の3期後輩で、30年近く親交がある仲だと紹介された。この日秋山は黒のシャツをはだけさせたブラックコーデの衣装で登場し、MCの