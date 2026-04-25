8人組グループ・timeleszの松島聡と篠塚大輝が、27日発売の『BACKSTAGE PASS 2026年6月号』（シンコーミュージック・エンタテイメント）の表紙巻頭に登場する。【写真】女性たちにガチ審査されるtimelesz29日にニューアルバム『MOMENTUM』をリリースするtimeleszは、8人体制になってから約1年。今号では、これまで築き上げてきた“timeleszらしさ”を掲げ、さらなる挑戦を感じさせる最新作について、松島と篠塚にインタビュー