女優・土屋太鳳（31）の姉でタレントの土屋炎伽（33）が25日、自身のインスタグラムを更新。留学先でのホストファミリーとの16年ぶりの再会ショットを公開した。「高校の短期留学プログラムでお世話になったホストファミリーと再会することができました」と報告。「なんと16年ぶり…！オーストラリアには1ヶ月間だけの滞在でしたが、家族のように温かく迎え入れてくれた大好きなお二人。いつか会いに行きたいと願っていたら