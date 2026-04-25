5月10日開催の『RIZIN.53』（神戸・GLION ARENA KOBE）で、中国人ファイターのリー・カイウェンと対戦する高木凌。3月の有明大会での木村柊也戦からわずか2ヶ月の連戦となるが、「Road To UFC」準決勝まで進んだ強豪相手に名乗りを上げた。【インタビュー動画】“ズレたイケメン”高木凌「実力に見合わない知名度はいらない」RIZINフェザー級の上位進出のため、そして「対世界」を打ち出す今年のRIZINでポジションを掴むために