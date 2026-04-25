陸上競技の日本学生対校選手権（日本インカレ）1万mが、4月24日、神奈川・レモンガススタジアム平塚で行われました。日本インカレは今年は9月開催ですが、暑熱対策の一環として1万mのみ分離開催となり、日本学生陸上競技個人選手権と併催されました。男子1万mは出場者が8人と少人数ながら、スタート時の気温が17.5度、ほぼ無風と好条件に恵まれたこともあり、ハイレベルなレースが繰り広げられました。そのレースで終始主導権を握