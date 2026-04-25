俳優の小池里奈が、10日に『SPA!デジタル写真集小池里奈「あなたのページをめくる」』をリリース。発売を記念した誌面カットが到着した。【写真】横顔も美しい…“街の本屋”の奇跡の恋物語を見事に表現した小池里奈小池は、1993年9月3日生まれ、栃木県出身。2004年にドラマ『美少女戦士セーラームーン』でデビューし、以降、役者、グラビア、バラエティーと多岐にわたり活躍。とちぎ未来大使、小山評定ふるさと大使を務めて