新馬、1勝クラス、伏竜Sとデビュー3連勝中でケンタッキーダービー（5月2日、チャーチルダウンズ、ダート2000メートル）に出走予定のダノンバーボン（牡3＝池添、父マックスフィールド）が24日、午前8時10分（日本時間午後9時10分）に米ケンタッキー州ルイビルのチャーチルダウンズ競馬場に到着した。21日午後11時7分に成田空港発のフライトで出国し、アンカレッジ経由でシカゴのオヘア空港へ。そこから陸路で入った。大下助