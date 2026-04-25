大阪市でカラスがベランダの洗濯物を外し、ハンガーだけ持ち去る瞬間が捉えられた。巣作りに使うためとみられる。春先は巣作りのシーズンで、各地で危険防止のための撤去作業も進められている。狙いはハンガーだけだった…大阪市のマンションで21日、ベランダに現れたカラスが洗濯物をつつき始めた。撮影者は驚き、「まじかよ、やめて」と声を上げた。カラスが狙っていたのは、洗濯物ではなくハンガーだった。しかし、重たかったの