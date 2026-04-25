岩手県大槌町の山林火災は依然として火の勢いは衰えず、3000人以上に避難指示が出されています。現場から中継で伝えてもらいます。平井瑠悦記者：町中心部にある城山公園からお伝えします。奥に見えるのは住宅が建ち並ぶ沢山地区です。山の輪郭が見えないほどの白煙が立ち込めています。大槌町の小鎚地区と、約10キロ離れた吉里吉里地区周辺で相次いで発生した山林火災は、25日で4日目となりました。山林の焼け方が激しい周辺の住