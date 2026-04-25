愛してやまない愛猫の名前と「おいで」で呼びかけてみた飼い主さん。一体どんな反応を見せてくれたのでしょうか…？呼ばれた猫ちゃんの様子を収めたリール動画は、記事執筆時点で26万再生を突破。「たまらない可愛すぎる」「羨ましい」との声があがりました。 【動画：『おいで』と呼ばれた猫→トコトコと近づいてきて…とんでもなく尊い『愛おしさ満載の反応』】 ふわふわ長毛が愛らしいプーちゃん Instagram