いつもの髪型に飽きてしまった大人世代へ。長さを大きく変えなくても、レイヤーを入れてシルエットに動きを出すだけで、上品でオシャレな雰囲気に生まれ変わるかも。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、マンネリを解消して大人の魅力を引き出す、こなれレイヤーボブをご紹介します。 肩で自然にはねる、ナチュラルブラウンのプチウルフ 落ち着いたナチュラルブラウンのプチウルフボブです。トッ