21万回以上視聴されSNSで話題になっているのは、投稿主さんが覗き見た『奥さまと赤ちゃんと猫』が迎えた朝の様子。育児中のリアルな投稿に、視聴者からは「安心するんでしょうね」「奥さまのお疲れと頑張りが伝わってきますね」などのコメントが寄せられています。 【動画：朝、『妻と赤ちゃんと猫』がいる『寝室のドア』を開けると…まさかの光景】 ご主人が見た光景 Instagramアカウント「もぐちゃんの日常」に投稿され