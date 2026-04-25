これは筆者自身の体験です。今年の母の日、私は息子から手紙をもらうことを楽しみにしていました。毎年、息子は私に絵やお手紙をくれて、その度に胸が温かくなります。今年で5歳になった息子は、文字も書けるようになり、今年こそは「ありがとう」の言葉が並ぶだろうと心の中で期待していました。ですが、手紙には予想外の内容が書かれていて、驚きと共に心温まる気持ちを感じた出来事です。 息子からの母の日の手紙 今年の