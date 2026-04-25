大きくなりにくい猫種4選 小柄な猫種とひと口に言っても、その理由や背景はさまざまです。生まれつき体が小さい猫種もあれば、手足の短さが特徴的な猫種、交配によって小型化された猫種もいます。ここでは、そんな小さな猫たちの性格や特徴について紹介します。 1.シンガプーラ シンガプーラは世界最小の猫で「小さな妖精」とも呼ばれています。体重は「オス2.7～3.6kg」メスは「2.3&#