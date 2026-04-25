今年でマイホームを建てて6年目を迎えたAさん。これまでの固定資産税は年間10万円ほどだったが、今年届いた通知には「約18万円」という数字が。家の価値は年々下がるはずなのに、なぜ税金が上がるのだろうか。正木税理士事務所の正木由紀さんに話を聞いた。 【画像】相続税の手続きに総額200万円以上のケースも ーAさんのように、築6年目で急に税金が上がるのはなぜでしょうか？ これは役所のミスではなく、