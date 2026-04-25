クリスタル・パレスが佐野航大に関心イングランド1部クリスタル・パレスがオランダ1部NECナイメヘンのMF佐野航大に関心を示しているようだ。クリスタル・パレス専門メディア「We are Palace」によると、クリスタル・パレスは中盤の主力選手であるイングランド代表MFアダム・ウォートンに退団の可能性が浮上している。ウォートンはイングランド1部リバプールのターゲットになっているとされ、その後釜の確保は来季に向けた大