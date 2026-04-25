◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１２節柏０―１鹿島（２４日・三協Ｆ柏）首位の鹿島は柏を１―０で下した。ＦＷ鈴木優磨が今大会６点目となるゴールで決勝点を挙げた。採点と寸評は以下の通り。鬼木達監督【６・０】追加点がなかなか取れず、津久井の退場は誤算だったが、何よりも大事にする「体を張る」の部分で奪った勝ち点３ＧＫ早川友基【６・５】味方のブロック祭りもあって被シュート数の割に出番は少なかったが、そ