「ＳＰＥＥＤ」の島袋寛子がデビュー３０周年を記念して８〜９月に開催するライブ「ＨＩＲＯＫＯＳＨＩＭＡＢＵＫＵＲＯ３０ｔｈＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙＬｉｖｅ２０２６―ＳＰＥＥＤＷＡＹ―」が、大反響に応えて３会場での追加公演を行うことが２５日に発表された。同公演は、「ＳＰＥＥＤ」の楽曲だけで構成される特別なステージ。当初は東京、大阪の２会場で行う予定だったが、３０周年を機に島袋が開設した