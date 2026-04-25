竹を持つシンシン。（２月８日撮影、雅安＝新華社配信／Ｐａｎｄａ３６５提供）【新華社雅安4月25日】中国四川省雅安市にある中国ジャイアントパンダ保護研究センター雅安碧峰峡基地で、竹を持つパンダのシンシン（真真、中国名「仙女」）が撮影された。シンシンは東京・上野動物園で生まれたシャンシャン（香香）の母親で、2024年に中国に返還された。