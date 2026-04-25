三浦璃来、木原龍一ミラノ・コルティナ冬季五輪フィギュアスケートのペアで日本勢初の金メダルを獲得した愛称「りくりゅう」の三浦璃来（24）、木原龍一（31）組（木下グループ）が25日、今後はプロスケーターとして活動することを明かした。詳細は28日の引退記者会見で説明する。東京・日本橋で行われた日本選手団の「応援感謝パレード」後に取材に応じた。兵庫県出身の三浦と愛知県出身の木原は2019年8月にコンビを結成。カ