SPEEDの島袋寛子（42）が、デビュー30周年記念ライブ「HIROKO SIMABUKURO 30th Anniversary Live 2026−SPEED WAY−」の追加公演を開催することが25日、分かった。SPEEDの楽曲のみで構成するライブで、8月30日に東京・ニッショーホール、9月13日に大阪・サンケイホールブリーゼの2公演が予定されていた。各公演でチケットの入手が困難になっているといい、新たに3公演を追加で行うことが決まった。セットリストをファン投票で決